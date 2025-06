Controlli e impegno per la tutela dell’ambiente nella fascia pinetata dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano.

Prosegue l’azione di salvaguardia e tutela ambientale, dopo la riunione tra Forze dell’Ordine e associazioni ambientaliste. Nelle ultime due settimane, grazie all’azione delle Guardie Ambientali su input del presidente Antonio Cuomo, sono stati elevati 66 verbali: 55 per divieto di transito o sosta e 11 per altre violazioni del regolamento.

Inoltre, sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria tre persone per reati ambientali.

Le Guardie Ambientali, supportate dai volontari coordinati dai Capi Nucleo Fabrizio Lullo dell’Accademia Kronos, Rosario Di Crisci per Noetaa e Marco Evaristo di Ekoclub, stanno lavorando con impegno e determinazione.

Nel frattempo sono state stipulate altre due convenzioni con le associazioni di tutela ambientale ENPA e Guardie Agroforestali Italiane per rafforzare ulteriormente il controllo e la tutela del nostro territorio.

“Tolleranza zero per chi non rispetta l’ambiente. Grazie al lavoro sinergico tra Guardie Ambientali, volontari, Polizia Municipale e Carabinieri Forestali, continueremo con controlli e verifiche per proteggere il nostro patrimonio naturale” afferma il presidente Cuomo dell’Ente Riserve Naturali.