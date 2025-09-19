Mercoledì gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno hanno arrestato un 31enne.

E’ accusato del reato di rapina.

Una giovane ha allertato il 112 riferendo che un uomo l’ha rapinata bloccandole con forza i polsi e minacciandola che l’avrebbe picchiata fino a ucciderla, sfilandole con violenza la pochette contenente denaro, documenti e carte di credito.

Gli agenti si sono messi immediatamente alla ricerca dell’autore che è stato rintracciato a bordo dell’auto utilizzata per commettere il reato e, dopo la perquisizione, il 31enne è stato trovato in possesso della refurtiva.