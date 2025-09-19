Detenuto tenta di togliersi la vita nel Carcere di Salerno. Trasportato in ospedale
Momenti drammatici questa mattina nel Carcere di Fuorni a Salerno dove un detenuto ha cercato di togliersi la vita.
Il 48enne ha provato a farla finita impiccandosi, ma per fortuna è stato messo in salvo grazie all’intervento dei poliziotti presenti.
Sul posto i sanitari del VOPI giunti con l’automedica. Il loro intervento tempestivo ha consentito di trasportare rapidamente il detenuto all’ospedale “Ruggi” per il successivo ricovero.
Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte della Polizia Penitenziaria che dovrà chiarire cosa abbia spinto il 48enne a tentare il gesto estremo.