Rapina a mano armata in un supermercato di Battipaglia. Bottino da 1.500 euro

Rapina a mano armata in un supermercato a Battipaglia.

Un uomo con una pistola in pugno e con il volto coperto è entrato in un supermercato di via Domossola e ha minacciato i dipendenti e i clienti facendosi consegnare il denaro che era riposto nei due registratori di cassa.

Il colpo ha fruttato circa circa 1.500 euro. Un complice avrebbe atteso il rapinatore all’esterno a bordo dell’auto con cui si si sono dati successivamente alla fuga.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti.

Si indaga per risalire all’autore del furto.

– Claudia Monaco –