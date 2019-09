Raggira un’anziana con la truffa del pacco e tenta di sottrarle 5000 euro. 18enne arrestato ad Eboli

Ieri pomeriggio ad Eboli i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, diretti dal Capitano Luca Geminale, nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori hanno arrestato P.E., 18enne napoletanto pregiudicato per il reato di truffa aggravata e rapina ai danni di C.M., una 79enne ebolitana.

La vittima ha ricevuto una telefonata da una persona che si è spacciata per il nipote e che l’ha invitata a ritirare un pacco che da lì a poco le sarebbe stato consegnato da un corriere dietro pagamento di una somma pari a 3000 euro e un secondo pacco per 2000 euro. Così la malcapitata nel ricevere il primo involucro ha consegnato 3000 euro. Prima di ricevere la seconda consegna, l’anziana, insospettita dalla situazione, ha chiamato una delle sue nipoti che ha allertato i Carabinieri raccontando l’accaduto. Pochi istanti dopo il truffatore si è ripresentato con il secondo pacco e la signora si è fatta trovare pronta con i 2000 euro in mano. Mentre il truffatore stava per consegnare il pacco (che come il primo conteneva dei sacchetti di sale) la nipote della signora è arrivata e ha cercato di allontanarlo. Questo, intuito di essere stato smascherato, ha spintonato la giovane diverse lesioni e ha strappato di mano i soldi all’anziana per poi darsi alla fuga.

Solo grazie alla rapidità dell’intervento dei Carabinieri, tempestivamente giunti sul posto, il 18enne è stato catturato e arrestato in flagranza di reato e il denaro sottratto è stato recuperato. Condotto in caserma per le formalità di rito, P.E. è stato successivamente trasferito nel carcere di Fuorni in attesa del rito direttissimo.

– Chiara Di Miele –