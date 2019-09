L’Ufficiale dei Carabinieri Rocco De Paola, originario di Teggiano, promosso al grado di Maggiore

Promozione al grado di Maggiore dell’Arma dei Carabinieri per Rocco De Paola, 40enne di Teggiano e attualmente Comandante della Compagnia di Montella, in provincia di Avellino.

L’investitura si è tenuta presso la Caserma “Litto” di Avellino dove i gradi sono stati consegnati all’ufficiale valdianese dal Comandante Provinciale, il Colonnello Massimo Cagnazzo.

Il Maggiore De Paola, laureato in Giurisprudenza, ha frequentato la Scuola Marescialli e Brigadieri e la Scuola Ufficiali a Roma, con la nomina al grado di Sottotenente nel 2005. Ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, e la Compagnia di Viaggiano fino al 2017, anno in cui è passato al comando della Compagnia di Montella.

Sposato e padre di due bambini, il Maggiore De Paola è originario della frazione Prato Perillo e nel corso della carriera ha ricevuto diversi encomi per brillanti operazioni portate a termine.

All’Ufficiale teggianese le congratulazioni da parte della redazione di Ondanews per il prestigioso grado che da oggi indosserà sulle spalline.

– Chiara Di Miele –