Ragazzini sorpresi con l’hashish nella villa comunale a Battipaglia. Segnalati alla Prefettura
Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, mirati al contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.
Proprio in tale ambito i militari si sono concentrati nella villa comunale di Battipaglia, dove hanno sorpreso diversi ragazzini in possesso di hashish.
In particolare, sono stati quattro quelli identificati e segnalati alla Prefettura di Salerno per il consumo personale della droga.
Le attività di monitoraggio continueranno nei prossimi giorni e si concentreranno nei luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi.