Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Capitano Samuele Bileti, tra cui numerosi militari del Nucleo Operativo e Radiomobile guidato dal Capitano Donato Recchia, hanno dispiegato una decina di pattuglie sui territori di Bellizzi e Pontecagnano per una intensa attività di controllo e vigilanza.

L’obiettivo era quello di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali episodi di illegalità.

Il servizio straordinario ha consentito ai militari dell’Arma di controllare numerosi cittadini, tra i quali alcuni sospetti. Sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada e controllate diverse auto. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai maggiori luoghi di aggregazione e quelli noti per essere interessati da attività di spaccio.

A Bellizzi, tra l’altro, ad affiancare i Carabinieri ci sono stati anche gli agenti della Polizia Municipale.

L’operazione ha avuto esiti positivi, infatti durante la nottata non si sono verificati nelle città furti o altri tipi di reati. Azione che sottolinea quanto la presenza dei Carabinieri sul territorio sia fondamentale per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. La loro azione di prevenzione e controllo è essenziale per contrastare le attività illecite e proteggere la comunità.

I militari hanno lavorato intensamente tutta la notte con dedizione e professionalità e nei prossimi giorni, soprattutto in vista delle festività natalizie, continueranno a monitorare i territori.

“Grazie davvero per l’impegno e per aver condiviso un progetto per la sicurezza della comunità” scrive in una nota di ringraziamento il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe.