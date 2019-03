Ragazza investita a Sapri da un ciclomotore. Trasportata in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina a Sapri lungo la Strada Statale 18 all’altezza del ponte Brizzi.

Per cause ancora in corso di accertamento una ragazza del posto sarebbe stata investita da un ciclomotore SH300 con a bordo un ragazzo del posto.

Sul posto immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per gli accertamenti del caso.

Le condizioni della ragazza non sembrerebbero destare preoccupazioni.

– Maria Emilia Cobucci –