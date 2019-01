Raccolta rifiuti. Ancitel individua il Comune di San Giovanni a Piro tra i più virtuosi d’Italia

Un importante riconoscimento ha ricevuto il Comune di San Giovanni a Piro in merito al sistema di raccolta differenziata.

A tal proposito la Ancitel Energia e Ambiente, una società che da anni si occupa di temi ambientali e di sviluppo sostenibile, ha individuato il Comune di San Giovanni a Piro tra i più virtuosi in Italia in merito al raggiungimento degli obiettivi di legge relativi alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti solidi urbani.

Un riconoscimento che arriva dopo una serie di studi effettuati dall’Ancitel su tutto il territorio nazionale. La società che ha effettuato gli esami si occupa anche di progettazione dei servizi in materia ambientale e di ottimizzazione dei costi in materia di rifiuti, sempre sulla base delle analisi delle peculiarità di ogni territorio.

“Sono contentissimo del riconoscimento ottenuto dall’Ancitel Energia e Ambiente e di come sta andando la gestione dei rifiuti nel nostro Comune – ha dichiarato il sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo – Sono contento perché le scelte fatte ci hanno dato ragione. Ovviamente per raggiungere determinati obiettivi è necessario che ci sia un lavoro di squadra e quindi ringrazio tutta l’Amministrazione comunale, i dipendenti della Sarim, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti, e soprattutto i cittadini che hanno accolto in maniera positiva tutte le novità relative alle nuove regole in materia di rifiuti“.

– Maria Emilia Cobucci –