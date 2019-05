Questa sera al “Bowling Athena” di Atena Lucana tappa della “Campania Cup” di calcio balilla

Questa sera il “Bowling Athena” di Atena Lucana Scalo ospiterà una tappa della “Campania Cup 2019” di calcio balilla, organizzata dalla Lega Italiana Calcio Balilla.

L’evento avrà inizio alle ore 20.00 e le squadre dovranno sfidarsi in un Tradizionale triplo KO. Il prezzo dell’iscrizione è di 25 euro a coppia.

Il primo classificato avrà l’opportunità di partecipare alla finalissima a Salerno che vede in palio un viaggio per due in Grecia, nella splendida Corfù, nel mese di agosto.

Per tutte le info e per consultare il regolamento basta visitare il sito www.salernocalciobalilla.com.

– Paola Federico –