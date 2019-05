Elezioni Amministrative 2019. Piera Aromando: “Votiamo il cambiamento e votiamo San Pietro in Movimento”

Ultime battute, prima del silenzio elettorale, per la candidata a sindaco della lista “San Pietro in Movimento”.

La campagna elettorale per le Elezioni Amministrative, che si terranno domenica 26 maggio, si conclude questa sera con l’ultimo incontro con i cittadini della capolista Piera Aromando.

“Per noi la campagna elettorale è iniziata molto tempo fa – spiega – E’ stato un percorso lungo e costante, nato dalla volontà di tanti cittadini che ci hanno invogliato a intraprendere questo cammino. A me piace specificare e ribadire che il nostro è un programma speciale nato dall’ascolto costante dei cittadini. All’interno ci sono le esigenze di tutti noi sanpetresi e voler racchiudere questo tempo in un mese sarebbe riduttivo”.

Aromando ha sottolineato come “questo mese è stato ricco di emozioni ma non abbiamo fatto altro che rafforzare la voglia e l’entusiasmo che la gente aveva di sostenerci. Abbiamo condiviso ogni singolo giorno con i cittadini perché la politica è fatta dalle persone ma soprattutto è per le persone. E’ stato un mese di crescita personale e di ulteriore conoscenza e vicinanza alla nostra comunità. Ci auguriamo che questo clima di entusiasmo che la nostra presenza ha risvegliato sia il punto di inizio di un lungo percorso che veda la nostra comunità partecipe e protagonista al nostro fianco per rivivere la storia non troppo lontana”.

Dopo aver compiuto tutti gli atti amministrativi, il gruppo vuole recuperare nei primi cento giorni il rapporto con i cittadini. Vorrebbero aprire subito degli sportelli per i cittadini, imprese e per le donne, in modo da non escludere nessuno dalla macchina amministrativa. Compiranno anche una ricognizione nel Bilancio comunale per far conoscere a tutti l’attuale situazione economica.

La capolista si rivolge alla sua gente per chiedere il giusto sostegno per lei e per i candidati alla carica di consiglieri. “Per la prima volta nella storia di questo paese è presente un movimento politico innovativo che pone le sue basi su idee e proposte, non guardando al passato ma ad un futuro possibile – conclude – E’ un’occasione da non perdere. Dare fiducia a questo gruppo significa dare fiducia a se stessi e dare fiducia a questo territorio. Avete avuto prova di quanto tutti noi siamo forti, determinati e capaci. Dateci fiducia, diamoci fiducia. Il 26 maggio votiamo il cambiamento e votiamo San Pietro in Movimento”.

La lista “San Pietro in Movimento” chiuderà la campagna elettorale questa sera, alle ore 22.15, in Piazza Enrico Quaranta.

– Annamaria Lotierzo –