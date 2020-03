Anche Andrea di Maria invita tutti a rimanere nelle proprie e case. E lo fa con un simpatico video girato tra le mura domestiche, in cui canta una canzone creata ad hoc per la quarantena.

“Se stai disperagno, piglia un poco d’aria in bagno“, recita la canzone. E’ un ironico invito a non uscire di casa, sempre se non strettamente necessario, e cercare di passare questi giorni in maniera serena.

Proprio per questo Andrea, insieme ad un amico, propone un vero e proprio balletto, da fare con i propri cari a casa, “ma ad un metro di distanza, centimetro più centimetro meno“, in cui viene ripreso il gesto del lavarsi le mani con sapone ed amuchina.

In un passo della canzone viene ricordato di usare la mascherina se si esce in strada e di ritornare subito a casa dopo aver fatto la spesa, ricordando sempre di disinfettarsi le mani al rientro.

“Quarantena, 2 settimane appena, mica una vita intera!”

– Paola Federico –