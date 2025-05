Litigi tra vicini, disguidi con fornitori, problemi sul lavoro: la cronaca ci mostra ogni giorno quanto sia facile finire in una situazione legale. Ne parliamo con Michele Calandriello, agente principale di Sara Assicurazioni a Sala Consilina.

Sembra che ormai nessuno sia davvero al sicuro da una disputa legale. Ma è davvero così frequente?

Purtroppo sì. Spesso pensiamo che le cause legali siano affari da film o da aziende, ma la verità è che nella vita quotidiana possono bastare situazioni banali: un vicino che invade il tuo spazio, un artigiano che non finisce i lavori, un contratto di affitto che si trasforma in un incubo. Ogni settimana incontriamo clienti con problemi simili.

Può farci un esempio concreto?

Volentieri. Un caso recente riguarda una signora che aveva affittato il suo appartamento a un inquilino puntuale.. all’inizio. Dopo qualche mese ha smesso di pagare e ha iniziato a ignorare ogni comunicazione. Lei voleva avviare lo sfratto, ma la spaventavano tempi e costi. Un altro episodio riguarda una coppia che aveva affidato la ristrutturazione della loro casa a un’impresa locale: lavori iniziati, poi lunghi ritardi, costi lievitati e il cantiere lasciato a metà. In entrambi i casi l’assistenza legale si è rivelata fondamentale per far valere i loro diritti senza doversi indebitare o rinunciare a procedere.

Quindi la tutela legale non è solo per chi ha già problemi, ma anche per chi vuole giocare d’anticipo.

Esatto. La differenza tra affrontare un problema da soli o con un avvocato alle spalle è enorme. Ma molti rinunciano a difendere i propri diritti perché temono i costi. E invece, proprio per questo, esistono strumenti assicurativi studiati per coprire spese legali e peritali, dare accesso a consulenze professionali e, soprattutto, garantire serenità.

Parliamo allora di soluzioni. Esiste una polizza pensata per queste esigenze?

Sì, si chiama SaraLegal ed è una polizza di tutela legale firmata da Sara Assicurazioni. Copre le spese legali in ambito privato: casa, famiglia, lavoro, tempo libero. È come avere un paracadute sempre pronto: non speri mai di usarlo, ma se serve.. ti salva.

Chi può attivarla? E quanto è “personalizzabile”?

Tutti possono attivarla. È pensata per persone singole ma anche per nuclei familiari, con la possibilità di includere collaboratori domestici. Ci sono due versioni, Base e Top, e la copertura può riguardare anche controversie legate a lavori in casa o sfratti. Inoltre, il cliente può scegliere il suo avvocato o appoggiarsi alla nostra rete di legali convenzionati.

Un ultimo consiglio per i nostri lettori?

Non aspettate che il problema arrivi per pensarci. La giustizia, oggi, può essere lenta e costosa. Ma con una buona copertura, può diventare più vicina, più giusta, più accessibile. E questo fa tutta la differenza. Per maggiori informazioni su SaraLegal e su come tutelare i tuo diritti, passa a trovarci in agenzia.

L’Agenzia Sara Assicurazioni si trova in via Santa Maria della Misericordia a Sala Consilina. Per contatti scrivi a info@agenziaricciardonesrl.it

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –