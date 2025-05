Lite in famiglia questa mattina a Sanza.

Due fratelli sono venuti alle mani per motivi probabilmente legati all’eredità. Non sono bastate le parole ad accendere lo scontro perché i due hanno preso della legna scagliandosela contro.

Il fatto è avvenuto proprio in prossimità della legnaia che hanno in comune, sotto l’abitazione. La lite tra i fratelli ha coinvolto anche le rispettive mogli che sono rimaste ugualmente ferite. Entrambe le famiglie sono ricorse alle cure in ospedale.

Al “Curto” di Polla uno dei fratelli è stato ricoverato in Neurologia e si stimano 10 giorni di prognosi, anche la moglie è stata medicata lì. L’altro fratello si è recato all’ospedale di Sapri assieme alla moglie e alla figlia.