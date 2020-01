Pugno duro agli incivili a Camerota.Nasce task force della Polizia Locale contro l’abbandono dei rifiuti

E’ pronta per entrare in servizio la task force composta dagli agenti della Polizia Locale e dagli operatori ecologici della Sarim, coordinata dall’Amministrazione comunale di Camerota.

Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha convocato, nel suo ufficio, tutte le parti per concordare le azioni da mettere in campo. In alcune zone del Comune di Camerota si registrano problemi per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti, l’errato conferimento sia negli orari che nelle modalità e il non utilizzo dei contenitori forniti ai cittadini dalla Sarim.

Il compito della squadra sarà quello di controllare quanto accade e di applicare le eventuali sanzioni, che partono da un importo minimo 50 euro.

Alla presentazione della task force erano presenti, oltre al primo cittadino Mario Salvatore Scarpitta, l’assessore alla Polizia Locale Manfredo D’Alessandro, la consigliera delegata all’Ambiente Mariateresa Reda, il Sovrintendente Giovanni Cammarano e i responsabili della Sarim, la ditta che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale di Camerota.

“Occorre fornire una risposta forte a chi non ha ancora capito che Camerota va salvaguardata e protetta – spiega Scarpitta – . Abbiamo informato tutti i cittadini tramite un servizio di volantinaggio porta a porta e attraverso tutti i canali social. Adesso, per chi sbaglia, è arrivato il momento di rispondere per gli errori commessi“.

– Antonella D’Alto –