È stato pubblicato il libro “Vai a dire” di Massimo La Corte con la presentazione del Vescovo Antonio De Luca, edito dalla Diocesi di Teggiano-Policastro.

In un tempo segnato da incertezze e cambiamenti, il libro è un invito a riscoprire la forza viva della fede e la bellezza di una Chiesa che cammina insieme, animata dallo Spirito e radicata nella speranza.

L’autore conduce il lettore in un percorso di riflessione e di preghiera che nasce dall’esperienza ecclesiale delle comunità, maturata durante il Giubileo e nel solco del Cammino sinodale delle Chiese in Italia. Con un linguaggio immediato intreccia Sacra Scrittura, Tradizione e Magistero della Chiesa con la vita quotidiana, offrendo pagine di profonda ispirazione spirituale e di grande concretezza ecclesiale.

“Vai a dire” è un invito e una responsabilità: prendere sul serio la Parola ricevuta e trasformarla in incontro, discernimento e prassi concreta. Il libro unisce esperienza pastorale, rilettura biblica e sguardo sul presente, mostrando come l’annuncio nasca dall’ascolto delle persone e maturi dentro le ferite e le attese delle comunità. L’autore attraversa tre movimenti, vedere, comprendere e agire, offrendo criteri, esempi e strumenti che aiutano a passare dal dire al fare: dalla preghiera alla scelta quotidiana, dal rito alla carità operosa, dal pensiero alla decisione. Ne emergono pagine che illuminano la vita ordinaria, la famiglia, il lavoro, la fragilità, la gioia condivisa. Non è un manuale, ma una guida per il cammino, perché il Vangelo, quando è detto con verità, diventa stile, responsabilità e cura del mondo.

Il libro è insieme itinerario spirituale, catechesi e diario comunitario: un testo che si legge come un cammino, che accompagna, consola e incoraggia. Ogni pagina invita a “rimettersi in viaggio”, a diventare messaggeri di speranza e costruttori di comunione e ad annunciare con la vita che l’incontro con Cristo cambia tutto.