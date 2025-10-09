Ladri di biciclette scoperti e denunciati a Sapri dalla Polizia Ferroviaria
Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Sapri, diretti dal Sostituto Commissario Carmine Nicodemo, hanno scoperto il responsabile del furto di una bici avvenuto ad agosto: si tratta di un 21enne marocchino senza fissa dimora. Il giovane è stato denunciato.
Inoltre è stato denunciato un 40enne del Golfo di Policastro, già pregiudicato, per il furto di una bicicletta elettrica avvenuto a Sapri lo scorso 29 settembre.
La refurtiva invece è stata recuperata e restituita ai proprietari.