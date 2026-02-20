Con decreto firmato oggi il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo ha ufficializzato la nuova attribuzione delle deleghe ai consiglieri provinciali.

Nel dettaglio, il Presidente facente funzioni tiene per sè la delega all’Edilizia scolastica – Piano di dimensionamento scolastico e conferisce a Francesco Morra quella alla Cultura – Valorizzazione dei beni museali, ad Annarita Ferrara Governo del territorio – Politiche sociali e sanitarie – Pari opportunità, a Giuseppe Lanzara quella alla Mobilità – Masterplan Litorale Salerno Sud e Giuseppe Arena Viabilità provinciale – Politiche giovanili. A Michele Ciliberti è andata la delega ai Fondi europei – PNRR – Affari legali, a Giorgio Marchese quella all’Agricoltura – Foreste, a Rosario Carione Personale Società partecipate, a Davide Zecca Turismo – Sport, ad Elio Guadagno: Transizione digitale – Promozione delle aree interne e del territorio, a Massimo Loviso Finanze e a Roberto Antonio Mutalipassi Ambiente – Sviluppo sostenibile.

Il decreto precisa che il Vice Presidente, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della Legge 56/2014, esercita le funzioni del Presidente in ogni caso di impedimento di quest’ultimo.

Con questo atto, la Provincia ridefinisce l’organizzazione interna delle competenze, tracciando le linee operative per i prossimi mesi di attività amministrativa.