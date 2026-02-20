L’Amministrazione di San Rufo ha partecipato agli Stati Generali dei piccoli Comuni, evento che si è svolto a Roma.

A rappresentare il comune valdianese Maria Antonietta Aquino e Domenico Setaro. “La partecipazione a momenti di confronto come gli Stati Generali ANCI rappresenta un’opportunità preziosa per costruire visioni condivise e promuovere sviluppo concreto sui territori – hanno dichiarato gli amministratori -. Crediamo fortemente che il dialogo tra amministrazioni, istituzioni e comunità sia la chiave per affrontare le sfide attuali e trasformarle in opportunità di crescita”.

Gli Stati Generali sono state giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. Un’occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all’elaborazione di proposte concrete da rappresentare alle amministrazioni centrali, costruendo insieme nuove soluzioni per il rafforzamento istituzionale.

“Siamo lieti di contribuire a questi incontri che rafforzano la rete tra le diverse realtà e pongono le basi per un futuro sempre più dinamico, inclusivo e sostenibile per il nostro territorio –hanno affermato gli amministratori -. San Rufo è presente, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione”.