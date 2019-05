Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio provinciale.

Sono in corso di ultimazione diversi cantieri che, presumibilmente, termineranno entro la fine del mese.

Nel Comune di Campagna, continuano i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti del piano viabile sconnesso e dissestato. Gli interventi sono in corso sulla Strada Provinciale 31/a-b-c e lungo l’ innesto della Strada Statale 91 (Quadrivio di Campagna), in località Pietra di Mastro Agostino.

Nel Comune di Eboli, i lavori di messa in sicurezza riguardano la Strada Provinciale 204, l’innesto della Strada Statale 18, l’innesto della Strada Provinciale 308 e quello della Strada Provinciale 195.

Nei Comuni di Oliveto Citra, Colliano, Palomonte e Contursi Terme, i lavori riguardano la sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile.

“Procediamo senza sosta – dichiara il Presidente Michele Strianese – con gli interventi manutentivi sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità. Ringrazio per questo il Settore Viabilità, diretto da Domenico Ranesi e il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Soprattutto ringrazio la Regione Campania e il suo Presidente, On. De Luca per la particolare attenzione riservata ai nostri territori e a tutta la nostra rete viaria”.

– Claudia Monaco –