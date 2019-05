Ad Agropoli al via domani un week end dedicato allo sport per i diversamente abili

Un altro fine settimana all’insegna dello sport ad Agropoli.

Il centro sportivo Elysium Sport ospiterà, per il secondo anno consecutivo, il Campionato italiano di nuoto salvamento e nuoto promozionale Fisdir riservato ad atleti diversamente abili a livello relazionale.

La manifestazione, organizzata dalla Fisdir in collaborazione con la Rari Nantes Campania special team, gode del patrocinio del Comune di Agropoli, di Autism Aid Onlus e di Cilento4All.

L’evento si svilupperà in tre giornate di attività a partire da domani, venerdì 17 a domenica 19 maggio.

Domani mattina è previsto il nuoto salvamento, sabato, per l’intera giornata, il nuoto individuale e la domenica mattina il nuoto a staffetta. Per questo evento nazionale è prevista la partecipazione di oltre 260 atleti in rappresentanza di 34 società provenienti da tutto il territorio nazionale.

Prenderà parte alle gare anche l’Elysium Sport con 6 atleti, provenienti dal progetto in essere presso il proprio centro, in collaborazione con l’Associazione Lume di Agropoli.

E’ stato invece spostato a Salerno il previsto Campionato regionale di Atletica under 16 e under 18 in programma ad Agropoli il 18 e 19 maggio.

La concomitanza con la gara playoff tra U.S. Agropoli e Roseto, in programma domenica alle ore 15.30 allo stadio “Guariglia”, ha portato le società protagoniste a decidere, di comune accordo, lo spostamento della location.

– Claudia Monaco –