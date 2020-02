Provincia di Salerno. Il 28 febbraio l’Infoday sul programma “Europa per i Cittadini”

Il 28 febbraio dalle ore 09.30 presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno si terrà la giornata informativa sul programma “Europa per i Cittadini” i cui bandi sono aperti per l’annualità in corso.

“Il programma Europa per i Cittadini – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – serve a facilitare e promuovere il coinvolgimento dei cittadini nel processo di integrazione europea, per cui supporta economicamente organizzazioni attive nei settori ad esso attinenti e co-finanzia progetti volti al raggiungimento dei suoi obiettivi e dei suoi temi prioritari”.

La Provincia di Salerno, attraverso il settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali diretto da Ciro Castaldo, ha organizzato questo momento informativo in collaborazione con l’ECP Italy (Europe for Citizens Point) del MIBACT, per diffondere questo programma sul territorio provinciale.

Durante l’InfoDay saranno illustrate le opportunità di finanziamento offerte, nel corso del 2020, dal programma “Europa per i Cittadini” oltre alle modalità di partecipazione ai singoli bandi. La giornata si rivolge ai rappresentanti di Comuni, degli enti senza scopo di lucro, associazioni, ONG, fondazioni, istituzioni culturali, organizzazioni attive nel campo del volontariato, della cultura e della formazione, nonché Istituti scolastici, Università e centri di ricerca.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione QUI .

– Chiara Di Miele –