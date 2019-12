Venerdì 20 dicembre alle ore 12.00 nel salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, il Presidente della Provincia, Michele Strianese, incontrerà i giornalisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, sia dell’Ente che delle partecipate, per il consueto scambio di auguri per il Santo Natale e per il 2020.

“Per gli auguri natalizi – dichiara il presidente Strianese – ho voluto chiamare anche quest’anno gli allievi del Liceo Artistico, Classico e Musicale ‘Perito-Levi-Daniele’ di Eboli, per vivere insieme il tradizionale spirito natalizio. I nostri giovani musicisti si esibiranno nel ‘Concerto degli Auguri‘ e per me sarà un piacevole momento di incontro per salutarci. Ormai è il secondo Natale che mi vede Presidente della Provincia di Salerno e sarà quindi occasione per fare anche il punto della situazione sulle attività svolte in questo anno e due mesi. Considero fondamentale lavorare in gruppo, in assoluta sinergia fra noi, amministratori, dirigenti e dipendenti. Siamo un unico corpo e solo in questo modo possiamo essere utili al nostro territorio.

Nell’occasione il Presidente Strianese saluterà gli 11 dipendenti dell’Ente che hanno cessato l’attività lavorativa nel corso del 2019.

“Il Natale è un momento di unione, di serenità – sottolinea -, un momento in cui la famiglia si ritrova unita sotto i valori religiosi della natività, ma anche semplicemente all’insegna della pace, per chi non crede. Auguro a tutti un felice Natale e un sereno anno nuovo, nel quale noi come Provincia saremo presenti, con la nostra attività, con il nostro impegno al servizio del territorio e di tutti voi“.

