Promozione del territorio. Domani a San Pietro al Tanagro la II edizione del Premio “La Tiara”

Domani, sabato 14 settembre, alle ore 18.30 nella rotonda di piazza E. Quaranta a San Pietro al Tanagro, si terrà la cerimonia di premiazione della II edizione del Premio “La Tiara”.

Il premio è organizzato dalla Pro Loco su impulso del Comune di San Pietro al Tanagro e vuole offrire un contributo fattivo alla promozione del territorio e intende sottolineare ed esaltare le potenzialità di coloro che lo abitano e lo vivono, i percorsi di sviluppo intrapresi, i risultati positivi conseguiti in campo sociale, economico, culturale e sportivo.

Con la nascita ufficiale di questo Premio, che si è concretizzata con l’istituzione di un apposito registro e con l’attenta e impegnata collaborazione dell’Amministrazione Comunale ed altri Enti comprensoriali, si è voluto creare un riferimento storico e uno spunto per voler bene e far crescere il territorio in cui si è nati. In tale ottica, il Premio “La Tiara” intende fornire un riconoscimento formale a coloro che si sono distinti nei vari ambiti per le loro attività nonché a progetti di sviluppo e iniziative imprenditoriali che appaiono dotati di elementi significativi di originalità e di crescita.

Alla serata prenderanno parte rappresentanti locali, il presidente del Centro Studi e Ricerche Vallo di Diano “Pietro La Veglia”, Carmine Carlone, e il presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Sala Consilina, Nunzio Ritorto. Gli intervalli musicali saranno curati dal Mirror Guitar Duo, formato dai maestri chitarristi Alfonso D’Avino e Pietro Santarsiero, con la soprano e musicologa Antonella Tatulli.

Grande attesa per i premiati Pietro Spinelli, Simona D’Alessio, Nicola Spinelli e l’Associazione Sportiva Ciclo Team Tanagro, che riceveranno il riconoscimento sotto la maestosità del Campanile della Chiesa Madre, appositamente illuminato per l’occasione.

– Paola Federico –