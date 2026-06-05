Nell’aula “Giorgio Nigro” del Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice Edvige Centore si è svolta un’altra intensa udienza del processo di primo grado che vede sul banco degli imputati l’ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, presente in aula per assistere ai dettagli di un dibattimento cruciale.

Insieme a lui sotto accusa altre sei persone, a vario titolo di reati che vanno dalla corruzione alla concussione, fino alla lottizzazione abusiva.

La giornata odierna ha registrato un’importante novità sul fronte delle misure cautelari per l’ex primo cittadino. I magistrati hanno, infatti, disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari a cui Fortunato era sottoposto dal maggio del 2025, quando fu arrestato nell’ambito di una vasta operazione di Finanza e Carabinieri. Al posto della detenzione in casa, a Fortunato è stato però imposto il divieto di dimora nell’intera provincia di Salerno.

Dal punto di vista del dibattimento, il focus si è spostato ancora una volta sulla figura del principale accusatore: l’imprenditore Franco Eboli. Il testimone chiave, colui il quale ha parlato di “sistema Fortunato”, è stato il protagonista assoluto della seduta.

Il teste è stato sottoposto a un serrato fuoco di domande. In prima battuta è toccato all’avvocato Franco Maldonato, legale di parte civile per i consiglieri di minoranza di Santa Marina, Daria Scarpitta e Vincenzo Castaldo. Successivamente la parola è passata ad alcuni avvocati del collegio difensivo: Perongini, Nuzzo, Morello e Carrato, che hanno cercato di scardinare le tesi accusatorie portate in aula dall’imprenditore edile. I legali assistono rispettivamente Antonio La Montagna, Carmine Del Verme e Nicola Tortora, le cui posizioni restano strettamente legate all’evoluzione del quadro probatorio e alle dichiarazioni fornite dallo stesso Eboli.

La battaglia legale si preannuncia ancora lunga e complessa. Il giudice Centore, al termine di una giornata densa di interrogatori, ha formalmente aggiornato il calendario fissando la prossima udienza per il 6 luglio, quando Eboli verrà contro esaminato dagli avvocati Vincenzo Speranza e Felice Lentini, difensori di Giovanni Fortunato.

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