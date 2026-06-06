Con decreto dirigenziale n. 191 l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha pubblicato il bando rivolto ai Comuni ed Enti pubblici campani per la redazione dei Piani di Gestione Forestale, nell’ambito dell’attuazione della Strategia Forestale Nazionale. La dotazione complessiva è di circa 5,4 milioni di euro, l’intervento punta a rafforzare la pianificazione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo regionale, favorendo la tutela ambientale, la prevenzione del rischio idrogeologico e la valorizzazione delle aree forestali in oltre 100 Comuni ed Enti pubblici della Campania.

Il finanziamento, realizzato con i fondi della Strategia Forestale Nazionale, coprirà il 100% delle spese ammissibili, consentendo agli Enti locali di realizzare studi, rilievi e analisi necessari alla redazione degli strumenti pluriennali di gestione territoriale e programmazione quali i Piani di Gestione Forestale, in linea con gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di gestione sostenibile delle foreste.

Importanti anche i benefici dal punto di vista ambientale. I Piani di Gestione Forestale rappresentano infatti uno strumento essenziale per la tutela della biodiversità e del paesaggio, contribuendo alla protezione idrogeologica del territorio, all’assorbimento dell’anidride carbonica, alla conservazione delle risorse idriche e alla salvaguardia degli ecosistemi forestali.

Tra le principali novità dell’avviso vi è l’introduzione di un sistema di premialità per l’utilizzo di tecnologie innovative, tra cui il LiDAR (Light Detection and Ranging), sistema di telerilevamento laser che consente rilievi estremamente accurati della morfologia del territorio, della struttura della vegetazione e delle caratteristiche forestali, garantendo maggiore precisione e una significativa riduzione dei tempi e dei costi rispetto ai metodi tradizionali.

Il bando è consultabile al link https://agricoltura.regione.campania.it/foreste/pdf/DRD_191-05-06-26.pdf