Primo caso di Coronavirus nel comune di Celle di Bulgheria

Un primo caso di Coronavirus si è registrato questa mattina nel comune di Celle di Bulgheria. A darne notizia è stato proprio il neo eletto sindaco Gino Marotta.

Il contagio riguarda una donna moldava giunta nella piccola frazione di Poderia per prestare assistenza ad un’anziana del posto. Sottoposta a tampone la donna è risultata positiva al virus Covid 19.

Appresa la notizia, per la badante e l’intero nucleo familiare, composto da cinque persone, è scattata subito la quarantena obbligatoria e l’isolamento fiduciario. Nei prossimi giorni l’intera famiglia sarà sottoposta al necessario tampone di verifica. Inoltre da parte delle autorità competenti sono state avviate tutte le procedure necessarie per risalire alla catena dei contatti.

“È una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare – ha dichiarato il sindaco Marotta -. Faremo tutto il necessario per risalire ai contatti che la donna ha avuto in paese“.

– Maria Emilia Cobucci –