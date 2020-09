Prevenzione del contagio da Covid-19. L’Oms:”No al saluto con il gomito, non è sicuro”

No al saluto con il gomito in alternativa alla classica stretta di mano o agli abbracci. Pare, infatti, che questo nuovo modo di salutarsi non sia così sicuro contro il contagio da Covid-19 come finora si è creduto. E a confermarlo è Tedros Adhanom Ghebreyesus, il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Già nei mesi scorsi il numero uno dell’Organizzazione aveva disincentivato questo modo di salutarsi. Ora ribadisce il concetto twittando quanto affermato dall’economista Diana Ortega:“Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti, perché impedisce di stare a un metro di distanza dagli altri e consente la trasmissione del virus attraverso la pelle. Il modo più sicuro per salutare gli altri in questo periodo è portarsi una mano al cuore”.

Il gomito rientra ormai da mesi tra i consigli dell’Oms come punto del corpo in cui starnutire e tossire. Una pratica, però, la quale farebbe ben pensare che in questo modo è facile trasformare il gomito in un ricettacolo di batteri.

– Chiara Di Miele –