La prevenzione è il primo e più efficace strumento per proteggere la salute del cuore.

Con questo obiettivo i Centri Biochimica promuovono un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare, che unisce visita specialistica ed esami del sangue mirati, offrendo un controllo completo e approfondito dello stato di salute cardiaca.

Le patologie cardiovascolari possono svilupparsi in modo silenzioso, senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Per questo motivo, affidarsi esclusivamente a controlli sporadici non è sempre sufficiente. Un approccio efficace deve prevedere l’integrazione tra valutazione clinica specialistica e analisi ematochimiche specifiche, capaci di individuare precocemente fattori di rischio e segnali di sofferenza cardiaca.

In quest’ottica, sabato 7 febbraio, a partire dalle ore 8:30, presso il Centro Medico Polispecialistico Biochimica di Atena Lucana, sarà possibile aderire a un pacchetto di prevenzione cardiovascolare che comprende visita specialistica cardiologica ed esami del sangue dedicati al cuore, al prezzo promozionale di 150 euro.

Il percorso diagnostico proposto non si limita ai soli esami di base, ma include esami ematici di approfondimento, fondamentali per una valutazione realmente personalizzata del rischio cardiovascolare. Tra questi rientrano biomarcatori avanzati come:

NT-proBNP, indicatore di stress e funzionalità cardiaca;

Lipoproteina(a), marker di rischio cardiovascolare di origine genetica;

Apolipoproteine Apo A1 e Apo B, parametri più accurati rispetto al solo colesterolo per la stima del rischio aterosclerotico.

Accanto agli esami del sangue, la visita specialistica consente allo specialista di interpretare i risultati nel loro insieme, valutare eventuali fattori clinici individuali e fornire indicazioni personalizzate su prevenzione, stile di vita ed eventuali approfondimenti. L’iniziativa è a posti limitati e prevede prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 5 febbraio.

Un controllo mirato oggi può rappresentare un passo decisivo per la salute di domani. Prendersi cura del proprio cuore significa scegliere consapevolmente la prevenzione, affidandosi a competenze specialistiche e a strumenti diagnostici avanzati.

Per informazioni e prenotazioni: Centro Medico Polispecialistico Biochimica – Atena Lucana: 375 6526388 – Centri Analisi Biochimica – Atena Lucana: 0975 74208 | 373 7832999

