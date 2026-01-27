Questa mattina la comunità di Caggiano ha vissuto un momento di profonda riflessione e condivisione grazie alla Giornata della Memoria organizzata dalla scuola del paese.

Le emozionanti esibizioni dei bambini e dei ragazzi hanno saputo toccare il cuore di tutti i presenti, trasmettendo con semplicità e intensità il valore del ricordo, della pace e del rispetto della dignità umana. Attraverso parole, musiche e gesti, le nuove generazioni hanno reso omaggio alle vittime dell’Olocausto dimostrando quanto sia fondamentale non dimenticare.

“Un sentito ringraziamento alla scuola, ai docenti e agli studenti per l’impegno e la sensibilità dimostrata e per aver trasformato questa giornata in un forte messaggio di memoria e speranza per il futuro – ha commentato il sindaco Lamattina -. Ricordare è un dovere. Educare alla memoria è una responsabilità”.