Si è svolto ieri l’incontro tra i vertici dell’ASL di Salerno e quelli dell’ospedale “SS. Annunziata” di Sant’Arsenio per presentare tutti i servizi che sono stati attivati e per progettare il rilancio della struttura ospedaliera.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, il direttore del distretto sanitario di Sala Consilina e Polla Claudio Mondelli, il subcommissario dell’ASL di Salerno Vincenzo D’Amato, il presidente del Consorzio Nazionale cooperative Socio – Sanitarie Raffaele Sellitto, il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta e il primo cittadino di Sant’Arsenio Donato Pica.

“Questo è un ex ospedale e sarà riconvertito completamente – dichiara D’Amato – Già adesso è una struttura molto attiva sul territorio. Sono presenti un Hospice, un buon laboratorio e attività per la salute mentale e per il contrasto alle dipendenze. Si arricchirà di ulteriori attività con la realizzazione di Unità Complesse Primarie e dell’ospedale di comunità. L’ospedale di comunità è una struttura a bassa intensità assistenziale di tipo sanitario a cui si accede quando il paziente ha bisogno di un approfondimento diagnostico. E’ gestito dal personale infermieristico con la supervisione dei medici di Medicina Generale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore del Distretto sanitario che ha spiegato come “questo progetto serve a dare al territorio un’altra struttura che dovrebbe contribuire a creare un sistema di cure territoriali. L’ospedale si fa carico del paziente che non ha più bisogno di cure ospedaliere ma neanche può tornare a casa. E’ una struttura con 15 posti letto”.

