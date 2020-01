Presentato a Polla “Binge” il cortometraggio sull’anoressia realizzato dagli alunni della scuola media

E’ stato presentato ieri, presso il Teatro dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla, il cortometraggio “Binge” che rientra nel progetto “Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale A.S. 2019/20”. Il corto, realizzato con il patrocinio del Comune di Polla e la collaborazione dell’azienda Curcio Trasporti e Servizi, ha come protagonisti i giovani studenti della terza media e affronta un tema molto frequente nella nostra società che riguarda i problemi legati all’anoressia.

I saluti iniziali sono stati affidati al vicesindaco Massimo Loviso e al dirigente scolastico Loredana Cervelli. I lavori sono stati coordinati dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Corleto.

“La scuola è, dopo la famiglia, il momento più delicato e più importante che riguarda i nostri figli – sottolinea l’assessore e amministratore delegato dell’azienda Curcio Trasporti Giuseppe Curcio -. Siamo amministratori ma soprattutto genitori e credo che questo è il compito più complicato della vita. La preside ha dovuto depennare tanti progetti che abbiamo presentato e questa è la conferma di quanto questa Amministrazione è vicina alla scuola. Parliamo sempre di crisi e allontanamento dei giovani ma non parliamo di quali possono essere le opportunità che hanno molto spesso più vicino di quello che si pensi. Riempiamo i giovani di passione che è l’elemento che farà la differenza“.

Sono intervenuti il regista Luca Moltisanti, l’assessore comunale di Pertosa Vittorio Caggiano e i docenti che hanno seguito i ragazzi Teresa Amodeo, Raffaele Celebrano e Filomena Pucciarelli.

“Siamo qui perché condividiamo questo modo di operare – sottolinea il presidente dell’Associazione Monte Pruno Giovani Antonio Mastrandrea -. Oggi non è facile trovare degli uomini che credono e investono su questo tipo di operazione. E’ un tipo di investimento che servirà tantissimo per la crescita dei ragazzi. Questo è un vanto nei confronti dell’Amministrazione perché ha gli occhi vigili su quello che accade. Parliamo di crisi e perdita di valori, elementi che caratterizzano negativamente la nostra società, ma c’è poca gente che fa qualcosa. Anche un cortometraggio rappresenta un elemento per far capire quello che è il messaggio insito in questi lavori“.

L’evento si è concluso con la proiezione di Binge, le interviste fatte ai ragazzi su tematiche generali e il backstage delle riprese. E’ intervenuto anche Sante Massimo Lamonaca, Giudice Onorario Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Salerno e coordinatore del progetto. “Il tema è molto forte e suggestivo – dichiara Lamonca – I ragazzi sono stati bravi e partecipi. Si sono immedesimati, gli attori veramente hanno saputo recitare”.

Il cortometraggio parteciperà al concorso “Legalità in corto” di Agropoli e al concorso “Film di Peso” di Roma che avrà luogo ad aprile.

– Annamaria Lotierzo –