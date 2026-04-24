Nella tarda serata di ieri il Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del Capitano Mario Elia, ha condotto una vasta operazione di controllo finalizzata al contrasto del fenomeno dei predoni che frugano tra i rifiuti e sottraggono materiali dai carrellati.

L’attività ha interessato diversi quartieri della città e ha permesso di monitorare numerosi punti di conferimento. Alla vista delle pattuglie dieci persone si sono date alla fuga, allontanandosi rapidamente per evitare l’identificazione. Quattro sono state bloccate, identificate e trovate in possesso di materiale sottratto dai contenitori, successivamente sequestrato.

Il ritrovamento della merce trafugata consente di richiamare l’attenzione su un aspetto cruciale, dato che molti predoni cercano tra i rifiuti oggetti rivendibili, in particolare RAEE, piccoli apparecchi elettrici, componenti metallici e materiali, tessili, scarpe e accessori in buono stato che non devono essere conferiti nell’indifferenziato.

Questo comportamento, oltre a costituire un illecito, genera problemi di sicurezza e provoca degrado urbano, poiché i sacchetti vengono aperti e il contenuto abbandonato a terra.