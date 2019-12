Potrebbe riaprire l’Ufficio Capitaneria a Scario. La visita del Capitano di Vascello Daniele Di Guardo

Il nuovo Comandante del Compartimento Marittimo di Salerno, il Capitano di Vascello Daniele Di Guardo ha visitato il porto di Scario, accolto dal sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo.

Accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Palinuro, il Tenente di Vascello Francesca Federica del Re e dal Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, il Comandante ha avuto modo di conoscere l’Area Marina Protetta e di visionare i locali comunali sul porto di Scario.

“Una visita che ci ha portato belle notizie e nuove prospettive – ha commentato il sindaco Palazzo – . Infatti, dovrebbe essere certa e prossima la riapertura, dopo circa 10 anni, dell’Ufficio della Capitaneria a Scario, un presidio di tutela delle regole e dell’integrità del nostro territorio costiero e del nostro mare, più volte richiesto e sollecitato”.

Il Capitano Di Guardo ha anche visionato i notevoli danni che il porto di Scario ha subito a causa dell’ultimo evento calamitoso marino, recependo le diverse strategie di intervento dell’Amministrazione su una struttura che, si ricorda, è di competenza regionale.

“In proposito – ha concluso Ferdinando Palazzo – è d’obbligo ringraziare gli ottimi funzionari regionali Polizio, Angelino e Fioretto, con i quali quotidianamente ci si confronta per dare una immediata soluzione a quello che per ora è un grave colpo per la sicurezza, per l’economia e per il turismo del nostro territorio”.

– Antonella D’Alto –