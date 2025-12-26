In occasione della festività del Santo Natale si è svolta la consueta ed apprezzata iniziativa di solidarietà che il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza, d’intesa con il personale sanitario dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, fa a favore dei bambini ospiti del reparto di Pediatria.

I caschi rossi, nell’ambito dell’attività esercitativa, hanno “prestato soccorso” a Babbo Natale che è stato tratto in salvo grazie all’autoscala, per poi essere portato sul terrazzo del reparto.

I piccoli pazienti dietro le finestre delle proprie camere hanno assistito alle operazioni di recupero e poi hanno ricevuto i doni che Babbo Natale aveva per loro.

L’appuntamento, che oramai si svolge da diversi anni, è stato un gesto per portare un sorriso ai piccoli degenti costretti a trascorrere le feste lontani da casa.