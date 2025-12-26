Paura a Camerota, donna cade da un muretto e batte la testa. Trasferita in ospedale in eliambulanza
Attimi di paura nella mattinata di ieri a Licusati di Camerota.
Una donna di 57 anni è improvvisamente caduta da un muretto alto circa tre metri, battendo la testa al suolo.
Fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza, successivamente è stato allertato ad intervenire anche l’elisoccorso per trasportare la donna in ospedale per le cure del caso.
Nonostante il violento impatto a terra sembrerebbe che le sue condizioni non siano gravi.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione.