Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, intensificati nel periodo estivo, la Polizia di Stato di Potenza nei giorni scorsi ha arrestato uno straniero irregolare sul territorio nazionale.

Gli agenti della Volante, insospettiti dall’atteggiamento assunto dall’uomo alla loro vista, lo hanno fermato e quando gli hanno chiesto i documenti ha tentato di fuggire.

Immediatamente bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di droga, che successivamente è stata sequestrata.

Negli Uffici della Questura è emersa anche la sua posizione di irregolarità in Italia, pertanto è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito inizialmente in carcere a Potenza. Dopo la scarcerazione è stato portato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio.

L’azione degli agenti della Volante conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni di criminalità, di spaccio di stupefacenti e nei controlli della regolarità della permanenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, per garantire maggiori condizioni di sicurezza alla collettività.