Paura oggi pomeriggio a Felitto dove un turista di 22 anni, mentre era in compagnia di amici in località Remolino, è scivolato cadendo nel fiume Calore. Il giovane nella caduta avrebbe sbattuto la testa e questo ha fatto sì che non riuscisse facilmente a ritornare sulla riva.

Gli amici hanno allertato i soccorsi e così sul posto sono arrivate l’automedica e l’ambulanza del Soccorso Valcalore dalla postazione di Bellosguardo.

Si è reso anche necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a recuperarlo utilizzando un verricello.

Dopo le prime cure dei sanitari Valcalore il 22enne è stato elitrasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno, ma fortunatamente non sarebbe in condizioni preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri.