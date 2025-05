Oltre 200 uomini tra Forze dell’Ordine e volontari impegnati, 9,9 chilometri di circuito cittadino, scuole chiuse, altri 70 i chilometri che attraverseranno la provincia: sono solo alcuni dei numeri che sono stati resi noti a Potenza a margine dell’ultimo tavolo tecnico “Safe e security” predisposto dal Prefetto Michele Campanaro in occasione della partenza della sesta tappa del Giro d’Italia (il 15 maggio la Potenza-Napoli di 227 km).

Alla riunione ha preso parte anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, che ha ricordato come la Regione Basilicata abbia “mantenuto fede agli impegni garantendo 3,2 milioni per il rifacimento degli asfalti ai quali sono stati aggiunti 367mila euro per i vari allestimenti”.

Pure la Provincia di Matera sarà coinvolta il giorno precedente con l’arrivo nella Città dei Sassi della quinta frazione “Ceglie Messapica-Matera”. Il 15 maggio Potenza sarà sede di partenza e l’intero tessuto cittadino, con una sorta di passeggiata tra le strade principali prima di avviarsi verso la città partenopea, sarà coinvolto, imponendo un’organizzazione capillare.

“In questi giorni – ha spiegato Campanaro – ci sono stati una serie di tavoli tecnici per mettere a punto l’organizzazione in termini di sicurezza pubblica. Ci sono stati importanti interventi di rifacimento del manto stradale e la Polizia ha messo in sicurezza ogni punto strategico per il passaggio della carovana”.

Nel capoluogo, secondo una previsione del Dirigente della Polizia Stradale Giuseppe Persano, le principali strade cittadine dove transiteranno la carovana rosa e i ciclisti saranno impegnate e quindi interdette al traffico orientativamente fino alle ore 13.