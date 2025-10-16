Nei giorni scorsi, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio, disposti dal Questore di Potenza, gli agenti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo un 36enne originario della Nigeria.

L’uomo con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato rintracciato nel centro storico potentino, nello specifico in via Quattro Novembre, nei pressi di un centro di accoglienza per migranti.

A seguito degli accertamenti effettuati grazie alla collaborazione con l’ufficio immigrazione della Questura, si è appurato che l’uomo è irregolare sul territorio nazionale. Di conseguenza è stato emesso il provvedimento di espulsione del Prefetto, all’esito del quale è stato accompagnato presso un Centro Permanenza e Rimpatri (C.P.R.).

L’attività si inserisce nell’ambito dei controllo e prevenzione posta in essere dalla Polizia di Stato, volta a garantire il rispetto della legalità e la tutela della sicurezza pubblica sull’intero territorio provinciale.