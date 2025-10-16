Dopo il successo dello scorso anno Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus si mette di nuovo all’opera in vista del Natale.

“Insieme per Natale” è il titolo dell’iniziativa che anche questo dicembre vedrà protagonista la cooperativa presieduta dalla dottoressa Alessia Monzillo nell’ambito delle “Botteghe di Natale” che saranno aperte ad Atena Lucana nel periodo più magico dell’anno.

Nell’attesa sarà possibile partecipare ai laboratori natalizi “La bottega del cuore” dove grandi e piccini potranno realizzare creazioni artigianali che in seguito verranno esposte e vendute nel corso delle “Botteghe di Natale” dal 5 al 7 e dal 12 al 14 dicembre. Il ricavato verrà utilizzato per acquistare materiale e strumenti inclusivi da donare alla Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia di Atena Lucana.

I laboratori natalizi si terranno per cinque sabati (25 ottobre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre e 29 novembre) nella Mediateca Comunale di Atena Lucana dalle 17.00 alle 19.00.

Per iscriversi e partecipare CLICCARE QUI oppure inquadrare il Qr Code nella locandina per scoprire come fare.