In occasione del terzo centenario dalla nascita di San Gerardo Maiella, protettore delle mamme, delle partorienti e dei bambini, l’Arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Monsignor Davide Carbonaro ha visitato il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “San Carlo” per un momento di preghiera.

All’iniziativa erano presenti anche il Direttore Generale dell’Aor “San Carlo” Giuseppe Spera e il Direttore del Dipartimento della Donna e del Bambino Sergio Schettini.

L’Arcivescovo, accompagnato dai cappellani don Mario Galasso e don Mimmo Florio e da don Thomas Sojan e don Cristoforo Enyedo, ha benedetto le gestanti e distribuito il “fazzoletto” di San Gerardo Maiella.

Foto pagina Facebook Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo