Potenza: Monsignor Carbonaro al “San Carlo” per il terzo centenario dalla nascita di San Gerardo Maiella
In occasione del terzo centenario dalla nascita di San Gerardo Maiella, protettore delle mamme, delle partorienti e dei bambini, l’Arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Monsignor Davide Carbonaro ha visitato il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “San Carlo” per un momento di preghiera.
All’iniziativa erano presenti anche il Direttore Generale dell’Aor “San Carlo” Giuseppe Spera e il Direttore del Dipartimento della Donna e del Bambino Sergio Schettini.
L’Arcivescovo, accompagnato dai cappellani don Mario Galasso e don Mimmo Florio e da don Thomas Sojan e don Cristoforo Enyedo, ha benedetto le gestanti e distribuito il “fazzoletto” di San Gerardo Maiella.
Foto pagina Facebook Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo