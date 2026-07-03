“I numeri sono importanti. Ma ancora più importante è ciò che raccontano”.

Con queste parole i vertici della Banca Monte Pruno presentano i soddisfacenti dati del primo semestre del 2026. I risultati testimoniano una Banca che continua a crescere con equilibrio, solidità e responsabilità.

Superare i 2 miliardi di euro tra depositi e finanziamenti non rappresenta soltanto un traguardo quantitativo: è la conferma della fiducia che famiglie, imprese e comunità continuano a riporre nell’istituto di credito.

“Dietro ogni numero ci sono persone, progetti, sacrifici, imprese che investono, giovani che acquistano la loro prima casa e famiglie che guardano al futuro con maggiore serenità – spiegano – Questo risultato appartiene ai nostri soci, ai clienti, agli Amministratori, alla Direzione e a tutti i collaboratori che, ogni giorno, con competenza, passione e spirito di servizio, contribuiscono a rendere sempre più forte la nostra Banca. Continueremo a crescere con lo stesso stile che ci accompagna da sempre: vicini alle persone, fedeli ai nostri valori e profondamente legati al territorio”.