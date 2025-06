Commovente momento questa mattina al Comando Provinciale Carabinieri di Potenza in occasione delle esequie del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, il militare morto durante il suo ultimo giorno di servizio mentre stava inseguendo due malviventi a Francavilla Fontana scoperti a bordo di un’auto rubata e con i quali è nato un conflitto a fuoco.

La pattuglia dei carabinieri di cui faceva parte Legrottaglie era intervenuta dopo la segnalazione di una rapina a un distributore di carburanti alla periferia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. I due carabinieri in servizio hanno intercettato una Lancia Y di colore scuro che alla vista dei militari si è data alla fuga facendo nascere un inseguimento. Le auto si sono speronate fino a quando si sono dovute fermare. I rapinatori sono scesi dall’auto dividendosi, Legrottaglie ne ha inseguito uno che gli ha sparato contro alcuni colpi di pistola, uccidendolo. Successivamente uno dei rapinatori è morto in un secondo conflitto a fuoco, mentre l’altro è stato catturato.

Dunque stamattina nella sede del Comando Provinciale, attraverso l’Istituzione potentina, in onore del Brigadiere Capo caduto mentre svolgeva con dedizione il suo lavoro, altre Forze di Polizia in servizio a Potenza hanno mostrato la loro vicinanza alla sua famiglia con il saluto “Onori al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie caduto nell’adempimento del servizio”.

Ad accogliere Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale erano presenti il Comandante Provinciale, Colonnello Luca D’Amore, insieme al Tenente Colonnello Armando Sisinni, al Tenente Colonnello Erich Fasolino, al Capitano Fulvio Perrone e al Tenente Nunzio Pugliese.

Legrottaglie ha dedicato la sua vita al servizio della comunità e della Patria, dimostrando altissimo senso del dovere e grande dedizione. La sua morte in servizio è un grave lutto non solo per colleghi e familiari ma per l’intera nazione e il Comando Provinciale di Potenza sottolinea ancora una volta la sua vicinanza e il suo sostegno in questo difficile momento e onora la memoria del collega ricordando la sua professionalità e il suo impegno e condividendo il suo dolore e la vicinanza ai familiari in un momento di grande sconforto.

Proprio questa mattina sarà dato l’ultimo saluto al Brigadiere Capo nella sua città, a Ostuni. Per l’occasione sono attesi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro della Difesa Guido Crosetto, i quali renderanno onore al militare.