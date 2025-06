Aggredisce un uomo per rapinarlo e alla vista dei carabinieri si dà alla fuga. È quanto successo nella notte a Capaccio Paestum, dove un marocchino di 24 anni si è introdotto in uno stabilimento balneare e ha aggredito il guardiano per rapinarlo.

La vittima, un uomo di 63 anni, è stata assalita e malmenata violentemente, probabilmente con un oggetto contundente, restando gravemente ferita: ha riportato gravi fratture, politraumi e lesioni.

All’arrivo dei carabinieri sul posto, l’aggressore è scappato portando via il borsello e gli averi del malcapitato, facendo perdere le sue tracce. I militari hanno affidato l’uomo alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale a Eboli e, al contempo, hanno avviato le ricerche per trovare il responsabile.

Dopo aver battuto il territorio tutta la notte i carabinieri hanno trovato il marocchino nella zona della pineta e durante le operazioni per arrestarlo ha aggredito anche loro con calci e pugni. Una volta bloccato è stato portato in caserma e successivamente portato in carcere a Fuorni: dovrà rispondere delle accuse di rapina, lesioni personali gravi e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri stanno inoltre indagando per far luce se ci sono stati altri furti negli stabilimenti balneari adiacenti ed eventualmente appurare se risultano riconducibili all’arrestato poiché sarebbe stato trovato in possesso di numerosi oggetti che sembrerebbero essere della refurtiva.

Lo straniero, già noto per precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, diretti dal Luogotenente Balistreri, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella.