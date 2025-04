Oggi l’atleta lucana Terryana D’Onofrio, del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, si è recata in visita alla Questura di Potenza.

Ad accoglierla, unitamente al Vicario Antonio Stavale, il Questore Giuseppe Ferrari che ha voluto conoscerla per complimentarsi personalmente per i suoi brillanti traguardi sportivi.

L’atleta, originaria di Sant’Arcangelo, titolare nella nazionale italiana assoluta di Karate sia nella specialità individuale che di squadra, è reduce dal Campionato Italiano assoluto femminile di Kata dove ha conquistato il titolo che si va ad aggiungere agli altri tre già detenuti.

Seppur giovanissima, conta 10 titoli italiani di categoria, 16 medaglie europee, di cui 8 ori tra individuale e squadra, 7 medaglie mondiali, di cui 2 argenti tra individuale e squadra, 2 titoli di Grand Winner e 9 medaglie Karate1 Premier League.

Nel corso dell’incontro D’Onofrio ha raccontato della sua passione per la disciplina nata sin da piccola, in famiglia, grazie a papà Vincenzo. Il Questore ha elogiato l’atleta per gli eccellenti risultati conseguiti, che testimoniano impegno, forza e determinazione.

“A Terryana – fanno sapere dalla Questura di Potenza – gli auguri per le nuove sfide che si troverà ad affrontare”.