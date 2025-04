Prosegue con grande partecipazione l’iniziativa benefica organizzata presso la sede della Banca Monte Pruno di Potenza, dove sono disponibili ancora per pochi giorni le Uova Solidali ANT, simbolo di speranza e sostegno concreto alla Fondazione ANT Italia ONLUS – Delegazione di Potenza.

L’iniziativa, promossa dal delegato locale Antonio Imbrogno, rientra nel più ampio impegno della Fondazione ANT per garantire assistenza medico-specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e offrire programmi di prevenzione oncologica gratuiti ai cittadini, inclusi numerosi lucani.

Le uova pasquali, consegnate in questi giorni dal Responsabile ANT per la Basilicata Raffaele Messina al referente commerciale per la regione della Banca Monte Pruno Giovanni Amato, rappresentano un gesto semplice ma profondamente significativo.

A sostegno dell’iniziativa, Giovanni Amato, responsabile della filiale di Potenza, ha dichiarato: “Scegliendo di donare i prodotti ANT per le festività pasquali, si sceglie di sostenere l’assistenza medico-specialistica domiciliare che i medici della Fondazione portano ogni anno, gratuitamente, nelle case di 10.000 malati di tumore in 10 regioni italiane. Scegliere, pertanto, un Uovo Solidale ANT significa donare dolcezza ai propri cari e speranza a chi combatte ogni giorno contro la malattia.”

La collaborazione tra la Banca Monte Pruno e la Fondazione ANT conferma l’importanza del legame tra imprese responsabili e organizzazioni no-profit, unite dalla volontà di costruire una comunità più solidale e attenta al prossimo.