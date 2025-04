Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus si è aggiudicata in appalto il servizio di gestione dell’asilo nido “Il Primo Volo” nel comune di Lendinara, in provincia di Rovigo.

A seguito dell’espletamento della procedura di gara, tenutosi nel mese di marzo, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Sociale Insieme, prima in graduatoria per il migliore progetto tecnico e la migliore offerta economica presentati. Ieri, nel Municipio di Lendinara, si è tenuto l’incontro tra la Presidente di Insieme Alessia Monzillo, il sindaco Francesca Zeggio e la responsabile Chiara Franceschetti.

“Nelle ultime settimane tutto il team ha lavorato alle procedura di avvio del servizio, impegnandosi affinché fosse garantita la continuità educativa a tutela dei bambini e dei genitori – spiega la Presidente Monzillo -. In questi giorni ci siamo recati presso la sede dell’asilo nido dove abbiamo incontrato il gruppo educativo e supervisionato i locali. Ci siamo presentati agli educatori chiarendo che la linea di Insieme è orientata al benessere e che, trattandosi di un avvio in corso di anno educativo, non vi sarà alcuno stravolgimento sul piano operativo. L’idea portata avanti è di un servizio che funzioni e che sia efficiente. Questa mattina abbiamo partecipato all’incontro con il sindaco Francesca Zeggio e con la responsabile Chiara Franceschetti in un clima di accoglienza reciproca. Il sindaco si è dimostrato aperto al dialogo e soprattutto attento al servizio appaltato, sottolineando di aver apprezzato particolarmente la continuità educativa garantita dal mantenimento del personale già in essere, a garanzia di un buon funzionamento. Ci prepariamo ad una nuova collaborazione con l’auspicio di superare le aspettative dell’Amministrazione. Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco e l’Amministrazione per l’affetto mostrato nei confronti della Cooperativa e per la completa fiducia riposta nel nostro operare quotidiano, con la speranza che sia l’inizio di tante altre opportunità lavorative insieme. Auguro a noi un buon inizio ed un buon lavoro“.

Dello stesso avviso anche il sindaco di Lendinara e l’assessore alla Pubblica Istruzione Monica Pavarin: “Ringrazio la cooperativa che per tanti anni ha saputo gestire il cambiamento del Nido da personale dipendente del Comune a personale di cooperativa, creando una base solida di lavoro nei confronti dei bimbi e delle famiglie. Il nostro benvenuto va alla Cooperativa Insieme che ci ha dato una splendida disponibilità in termini umani e operativi. Nel vincere la gara e nel gestire il cambiamento, garantendo ai bambini le stesse educatrici che li seguono oggi e lo faranno anche da settembre in poi, ci trasmettono una serenità che ci fa pensare in positivo ad un cambiamento indolore per i piccoli che quindi non devono fare reinserimento con nuove figure. Il Comune si augura sempre massima disponibilità da entrambe le parti e l’opportunità di promuovere sempre più la struttura che già opera ad alto livello sul territorio lendinarese e dei comuni limitrofi. L’auspicio è che le famiglie possano ritornare ad avere bimbi e a rinnovare sempre di più l’offerta che il Nido comunale dà alla propria cittadinanza“.

Ieri pomeriggio la Presidente della Cooperativa Insieme e lo staff hanno incontrato anche le famiglie per presentarsi e dare il benvenuto per questo nuovo inizio.