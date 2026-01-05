Nel primo pomeriggio del 31 dicembre, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati su disposizione del Questore di Potenza per le festività natalizie, la Squadra Mobile e la S.I.S.C.O. hanno controllato un’auto parcheggiata nei pressi della Casa Circondariale di Potenza.

A bordo c’erano due persone pregiudicate: un 38enne residente a Potenza e un 32enne residente fuori regione.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento tenuto dai due e dal luogo in cui avevano parcheggiato, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare nel corso della quale è stato trovato in un calzino annodato su se stesso un microtelefono cellulare comunemente utilizzato con modalità fraudolente all’interno degli istituti penitenziari e circa 50 grammi di hashish.

I due sono stati arrestati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, in sede di convalida, ha disposto i domiciliari per il 38enne e l’obbligo di dimora per il 32enne.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad accertare se quanto rinvenuto e sequestrato fosse destinato ad oltrepassare le mura del carcere di Potenza, per essere in qualche modo consegnato a detenuti rispetto ai quali i due arrestati garantirebbero forniture illecite e coperture.